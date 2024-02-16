Слизывайте до последней капли: какой мед называется самым полезным

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Диетолог Елена Соломатина назвала липовый мед самым полезным

1:17
Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о ценности липового меда для здоровья. Она отметила, что этот вид меда обладает жаропонижающими свойствами и может быть полезен при простуде, сравнив его действие с аспирином и ибупрофеном.

Диетолог Елена Соломатина назвала липовый мед самым полезным
Фото: flickr. com by Dunkle Biene is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Помимо этого, липовый мед действует как эффективное обезболивающее средство, снимая боль в мышцах и костях при заболеваниях. Также липа сама по себе обладает успокаивающим эффектом, поэтому настой из липового меда после чая способствует качественному сну.

Елена Соломатина также упомянула о других видах меда и их полезных свойствах. Она подчеркнула, что акациевый мед занимает второе место по полезности. В нем содержится наименьшее количество сахара, что делает его более приемлемым для людей с повышенным уровнем глюкозы в крови.

На третьем месте по полезности находится гречишный мед, богатый железом и аминокислотами. Этот вид меда способствует укреплению иммунной системы и придает энергию организму.

Доктор заключила, что каждый вид меда обладает своими уникальными особенностями и полезными свойствами, поэтому важно включать его в рацион и использовать в соответствии с собственными потребностями и предпочтениями.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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