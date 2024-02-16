Проросшая опасность: как защититься от ядовитого картофеля и его последствий

Токсиколог Кутушов назвал проросший картофель опасным для употребления

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прорастание картофеля обычно начинается в конце зимы после того, как морозы ушли, и начался рост урожая, собранного осенью.

Фото: wikimedia. org by Leon Brooks is licensed under public domain

Однако его употребление небезопасно из-за наличия в нЁм соланина — токсичного вещества, которое присутствует в картофеле в небольших количествах.

"Отравление соланином может привести к тошноте, рвоте, диарее, а также к головной боли и ознобу. Часто люди не осознают, что их здоровье может пострадать от употребления зелЁного или проросшего картофеля", — пояснил кандидат медицинских наук, токсиколог Михаил Кутушов.

Картофель нельзя считать безопасным после варки, жарки или тушения, так как соланин не разрушается при термической обработке. Кроме того, дети более подвержены отравлению, чем взрослые.

Признаки проросшего картофеля включают наличие ростков, зелЁных участков на кожуре и более мягкую кожуру. В случае случайного употребления проросшего картофеля рекомендуется принять активированный уголь и обратиться к врачу при возникновении признаков отравления.

Чтобы предотвратить прорастание картофеля, его следует хранить в прохладном и тЁмном месте, избегая контакта с яблоками, луком и помидорами, которые выделяют этилен и способствуют прорастанию. Перед покупкой важно проверить картофель, а при приготовлении удалить проросшие клубни.