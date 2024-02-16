Опасности сахара: взгляд эндокринолога на профилактику диабета

Эндокринолог Терушкин назвал основные причины развития диабета

Врач-эндокринологии Роман Терушкин рассказал о влиянии сахара на возникновение диабета и вопрос о целесообразности его исключения из рациона. Диабет разделяется на два типа: врождённый (1-го типа) и приобретённый (2-го типа). Первый тип чаще выявляется у детей, а второй обычно проявляется после 40-45 лет.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Диабет 1-го типа обусловлен генетическими факторами и связан с недостаточным выделением инсулина поджелудочной железой. В свою очередь, диабет 2-го типа чаще связан с образом жизни, хотя наследственные предрасположенности также играют роль. Повышение уровня гликированного гемоглобина является сигналом о повышенном риске развития диабета.

Это также указывает на необходимость изменения диеты и образа жизни для предотвращения заболевания. Важно не только содержание пищи, но и регулярность приёма пищи, поскольку частые перекусы могут привести к постоянным изменениям уровня инсулина.