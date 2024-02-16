Руки покалывают? Этому есть объяснение, такие признаки — тревожный звоночек

Невролог Фролов назвала болезни, о которых говорят покалывания в пальцах

Физиологические причины покалывания в пальцах рук научно называются парестезиями. Об этом подробно рассказала российский врач-невролог Анастасия Фролова.

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Согласно врачу, эти ощущения изначально ассоциируются с чувством бегущих по телу мурашек. Например, после длительного положения, при котором рука подвергается давлению, при смене позы часто возникает потеря чувствительности и ощущение мурашек по всей ее поверхности.

Это происходит из-за сдавливания нерва в таком положении. Однако, если покалывание не исчезает со временем, это может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания.

"Появление парестезии в пальцах одной руки или нескольких пальцах может указывать на туннельный синдром. Наиболее распространенным примером такого синдрома является туннельный синдром, который часто встречается у пианистов и людей, проводящих много времени за печатью, что приводит к сдавливанию срединного нерва и, как следствие, к болям, нарушениям чувствительности и покалыванию в пальцах", — пояснила невролог.

Кроме того, сдавление нерва может произойти на более высоком уровне, например, в шейном отделе позвоночного столба. Это может быть вызвано, например, большой грыжей межпозвоночного диска или поражением плечевого сплетения. Такие повреждения обычно сопровождаются сильной болью, ослаблением мышечной силы и нарушением чувствительности.

Реже встречаются другие причины парестезии, такие как воспаление нерва, ассоциированное с вирусом герпеса или Эпштейна-Барр, инфаркт нерва, или повреждение нерва, вызванное радиационной терапией у пациентов с онкологическими заболеваниями.

Иногда покалывание в руках, нарушения чувствительности и боль могут возникать симметрично, когда все пальцы и кисти рук ощущаются "в перчатках". Эти состояния известны как полинейропатии и могут быть связаны, например, с сахарным диабетом, дефицитом витамина B12 или определенными инфекциями.

Существует также синдром Рейно, при котором покалывание возникает периодически в ответ на низкие температуры или эмоциональное напряжение.

Важно отметить, что подход к лечению парестезий разнообразен и зависит от конкретных причин этого состояния. Это может включать использование специальных аппаратов и занятия ЛФК. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, осуществляемое нейрохирургом в стационаре, если нерв подвергается сдавливанию.

Кроме того, важным является постоянный контроль и лечение основного заболевания, такого как сахарный диабет.