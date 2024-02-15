Медики из италии нашли способ снижения риска гипертонии без дорогих препаратов

Найдено природное средство для борьбы с гипертонией

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Итальянские фармацевты обнаружили, что при употреблении граната, а также его семечек или кожуры риск гипертонии и иных заболеваний сердечно-сосудистой системы снижается.

Фото: Own work by dnm

Естественно, косточки и кожура употребляются в пищу не в натуральном виде, а в виде экстракта.

Причина этого целебного свойства граната заключается в наличии в его составе флавоноидов.

Флавоноиды - это класс фенольных соединений, которые встречаются в растениях и некоторых продуктах питания. Они обладают антиоксидантными свойствами и могут помочь защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами. Флавоноиды также могут помочь снизить риск развития некоторых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак. Некоторые примеры флавоноидов включают кверцетин, антоцианы и катехины.