Медики из италии нашли способ снижения риска гипертонии без дорогих препаратов

Итальянские фармацевты обнаружили, что при употреблении граната, а также его семечек или кожуры риск гипертонии и иных заболеваний сердечно-сосудистой системы снижается.
Естественно, косточки и кожура употребляются в пищу не в натуральном виде, а в виде экстракта.
Причина этого целебного свойства граната заключается в наличии в его составе флавоноидов.
Флавоноиды - это класс фенольных соединений, которые встречаются в растениях и некоторых продуктах питания. Они обладают антиоксидантными свойствами и могут помочь защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами. Флавоноиды также могут помочь снизить риск развития некоторых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак. Некоторые примеры флавоноидов включают кверцетин, антоцианы и катехины.
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