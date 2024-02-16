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Пить кофе и худеть: эффективные стратегии от врача-диетолога

Диетолог Соломатина рассказала, как похудеть с помощью кофе

2:53
Здоровье

Согласно исследованию шведских ученых, употребление низкокалорийных напитков, содержащих кофеин, способствует снижению лишнего веса. Отмечено, что кофеин активизирует процесс сжигания жира и ускоряет метаболизм. Вопрос о том, действительно ли этот популярный напиток способствует похудению, был поднят в беседе с врачом-диетологом Еленой Соломатиной.

Диетолог Соломатина рассказала, как похудеть с помощью кофе
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Специалист подтверждает, что кофе способен помочь человеку избавиться от лишнего жира, благодаря улучшению метаболизма и стимуляции выработки гормона счастья, что уменьшает потребность в калорийной пище в стрессовых ситуациях.

"Кофе может заменить многие привычные сладости, особенно в периоды стресса, когда люди часто обращаются к калорийной пище для облегчения проблем. Кофе, благодаря стимуляции выработки гормона счастья - серотонина, придает энергию и улучшает настроение, что уменьшает потребность в сладких закусках или других калорийных продуктах", — отмечает диетолог.

Кроме того, кофе является эффективным мочегонным средством, продолжает врач.

"Многие замечают, что после чашки кофе хочется посетить туалет. Этот напиток действительно способствует выведению жидкости из организма, улучшает метаболизм, особенно после приема пищи. Это достигается благодаря наличию в кофе кислоты, которая влияет на активность желудка и улучшает пищеварение, что в свою очередь может способствовать более быстрому похудению", — поясняет Соломатина.

Специалист отмечает, что в проведенном исследовании шведских ученых участники за полгода избавились всего от четырех процентов подкожного жира.

"Это эквивалентно тому, что человек с массой в 100 килограмм потеряет всего лишь четыре килограмма. Трудно назвать такой результат действенным, однако он также не является и неэффективным. Для более значительных результатов помимо употребления кофе необходимо изменить пищевые привычки", — считает диетолог.

По мнению врача, оптимальная стратегия включает в себя:

  • разнообразное питание с балансом белков, углеводов и жиров;
  • исключение калорийных продуктов из рациона;
  • употребление кофе до четырех раз в день.

"Следует помнить, что употребление кофе на голодный желудок вредно, так как он раздражает слизистую оболочку желудка. Кофе должен быть натуральным, и лучше всего употреблять его после еды, чтобы улучшить процесс пищеварения.

Допустимо добавление сахарозаменителей, но в таком случае придется отказаться от любых других сладостей и десертов", — предупреждает Соломатина.

В зависимости от индивидуальных особенностей организма и состояния здоровья, максимальная дневная норма кофеина не должна превышать четырех чашек, так как чрезмерное потребление кофеиносодержащих напитков может вызвать стресс, тревожность, усталость, раздражительность и апатию, добавляет специалист.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
Специалист Гордеева Татьяна
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