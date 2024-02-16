Охраняйте свою поджелудочную железу: несколько факторов, которые следует избегать

Гастроэнтеролог Слюняева рассказала, какие привычки питания вредят внутренним органам

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева поделилась с россиянами информацией о том, какие привычки, связанные с питанием, могут нанести вред жизненно важному органу.

Фото: Openverse by “Caveman Chuck” Coker is licensed under CC BY-ND 2.0

По мнению специалиста, потребление алкоголя и курение могут негативно сказаться на работе поджелудочной железы. Канцерогены, содержащиеся в табаке и алкоголе, разрушают защитный слой слизистой оболочки, что замедляет процесс выработки ферментов, необходимых для переваривания пищи. В результате могут возникнуть панкреатит, сахарный диабет и даже злокачественные опухоли.

Аналогичные последствия могут иметь трансжиры, содержащиеся в некоторых копченых колбасах, сладостях и жареных блюдах. Покупная выпечка может быть опасна из-за содержания маргарина, а шоколад – из-за наличия пальмового масла.

Вместо этого рекомендуется употреблять здоровую пищу, такую как нежирное мясо, свежие овощи, фрукты, зелень и цельнозерновые продукты. Также важно следить за балансом потребления воды, качеством сна и уровнем стресса.