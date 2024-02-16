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Заботьтесь о сердце: что будет, если есть много бекона, хлеба и картофеля фри

Кардиологи назвали три продукта, которые могут привести к скорой смерти

0:32
Здоровье

Кардиологи Саман Сетарех-Шенас и Дэниел Люгер сообщили, что потребление трех продуктов — бекона, хлеба и пережаренного растительного масла — увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиологи назвали три продукта, которые могут привести к скорой смерти
Фото: wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Также здоровью вреден картофель фри из-за его высокого содержания жиров и низкого содержания воды.

Люгер добавил, что употребление белого хлеба не только приводит к увеличению уровня сахара в крови, но и способствует набору лишнего веса. Поэтому рекомендуется заменить его на цельнозерновой вариант.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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