Заботьтесь о сердце: что будет, если есть много бекона, хлеба и картофеля фри

Кардиологи назвали три продукта, которые могут привести к скорой смерти

0:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиологи Саман Сетарех-Шенас и Дэниел Люгер сообщили, что потребление трех продуктов — бекона, хлеба и пережаренного растительного масла — увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Также здоровью вреден картофель фри из-за его высокого содержания жиров и низкого содержания воды.

Люгер добавил, что употребление белого хлеба не только приводит к увеличению уровня сахара в крови, но и способствует набору лишнего веса. Поэтому рекомендуется заменить его на цельнозерновой вариант.