Погода и ваше здоровье: экспертные советы по борьбе с метеочувствительностью

Невролог Демьяновская объяснила, почему у людей может болеть голова из-за снегопада

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Екатерина Демьяновская объяснила, что люди, чувствительные к метеоусловиям, могут испытывать головные боли во время дождя или снегопада из-за недостатка кислорода.

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По её словам, резкое падение атмосферного давления и уменьшение содержания кислорода в воздухе могут привести к ухудшению поступления кислорода к тканям и органам, включая головной мозг. В таких условиях организм стремится компенсировать разницу между артериальным и атмосферным давлением, что увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"При недостатке кислорода в воздухе это может вызывать головные боли, тошноту и общую слабость", — отметила врач.

Демьяновская подчеркнула, что мрачная погода с недостатком естественного света может негативно влиять на психическое состояние человека, вызывая сонливость, тревожность и ухудшение настроения. Организм чувствителен к любым внешним изменениям при ограниченных прогулках на свежем воздухе, дефиците витаминов и частых заболеваниях.

Эксперт отметила, что изменения погоды и атмосферного давления могут оказывать влияние на людей с заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы и нарушениями в работе вегетативной нервной системы. В связи с этим Демьяновская рекомендовала метеозависимым людям избегать планирования важных мероприятий в дни с высоким или низким атмосферным давлением.