Здоровый воздух не для всех: как избежать проблем с увлажнителями?

Терапевт Лисицкая рассказала россиянам про опасность использования увлажнителей воздуха

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Вероника Лисицкая предупредила общественность о потенциальных рисках, связанных с применением увлажнителей воздуха.

Фото: Openverse by Mavroudis Kostas is licensed under CC BY-SA 2.0

Во-первых, слишком высокий уровень влажности может стать идеальной средой для размножения вредоносных бактерий и плесени. Это повышение влажности также является мощным аллергеном, способным вызвать кашель и другие аллергические реакции.

Во-вторых, застойная вода в резервуаре увлажнителя может стать источником патогенных микроорганизмов, которые, попадая в воздух, могут вызвать кашель и проникнуть в дыхательные пути человека.

В-третьих, использование увлажнителей, особенно ультразвуковых, может привести к образованию отложений на мебели в виде минеральных и солевых осадков. Попадание этих частиц в организм может вызвать не только кашель, но и серьезные проблемы с дыхательными путями.

Для предотвращения таких проблем следует использовать только чистую воду, регулярно менять ее в увлажнителе, контролировать уровень влажности в помещении, а также очищать и просушивать сам увлажнитель. Также следует быть осторожным при использовании ароматических масел. Правильный уход за увлажнителем гарантирует его безопасное использование и благотворное воздействие на здоровье.