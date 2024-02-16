Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вильфанд назвал эту зиму самой снежной за последние десятилетия
В НАТО поняли, что блок не готов к войне с Россией: всё отправлено Украине
Как избежать штрафов за повороты на перекрестках: советы ГИБДД и правовые нюансы
Лучшие препараты для увеличения губ
Как правильно выполнить планку
Очень простое творожное тесто для любой домашней выпечки
Укоренение винограда в феврале
Минобороны РФ показало работу звуковещательных станций в зоне СВО
Экономисты считают примерно равноценно выгодными покупки продуктов онлайн и в магазине
Здоровый воздух не для всех: как избежать проблем с увлажнителями?

Терапевт Лисицкая рассказала россиянам про опасность использования увлажнителей воздуха

1:15
Здоровье

Терапевт Вероника Лисицкая предупредила общественность о потенциальных рисках, связанных с применением увлажнителей воздуха.

Терапевт Лисицкая рассказала россиянам про опасность использования увлажнителей воздуха
Фото: Openverse by Mavroudis Kostas is licensed under CC BY-SA 2.0

Во-первых, слишком высокий уровень влажности может стать идеальной средой для размножения вредоносных бактерий и плесени. Это повышение влажности также является мощным аллергеном, способным вызвать кашель и другие аллергические реакции.

Во-вторых, застойная вода в резервуаре увлажнителя может стать источником патогенных микроорганизмов, которые, попадая в воздух, могут вызвать кашель и проникнуть в дыхательные пути человека.

В-третьих, использование увлажнителей, особенно ультразвуковых, может привести к образованию отложений на мебели в виде минеральных и солевых осадков. Попадание этих частиц в организм может вызвать не только кашель, но и серьезные проблемы с дыхательными путями.

Для предотвращения таких проблем следует использовать только чистую воду, регулярно менять ее в увлажнителе, контролировать уровень влажности в помещении, а также очищать и просушивать сам увлажнитель. Также следует быть осторожным при использовании ароматических масел. Правильный уход за увлажнителем гарантирует его безопасное использование и благотворное воздействие на здоровье.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Популярное
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Настоящий жюльен с куриной грудкой и шампиньонами: всегда беспроигрышное горячее
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
Обрезаем правильно малину, чтобы улучшить урожайность кустов
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Это блюдо из непопулярного субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками
Из-за быстрого вращения ближайшая к нам чёрная дыра скрутила пространство-время в мяч для регби
Из-за быстрого вращения ближайшая к нам чёрная дыра скрутила пространство-время в мяч для регби
Последние материалы
В НАТО поняли, что блок не готов к войне с Россией: всё отправлено Украине
Как избежать штрафов за повороты на перекрестках: советы ГИБДД и правовые нюансы
Терапевт Лисицкая рассказала россиянам про опасность использования увлажнителей воздуха
Лучшие препараты для увеличения губ
Как правильно выполнить планку
Очень простое творожное тесто для любой домашней выпечки
Укоренение винограда в феврале
В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье
Минобороны РФ показало работу звуковещательных станций в зоне СВО
Экономисты считают примерно равноценно выгодными покупки продуктов онлайн и в магазине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников