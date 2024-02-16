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Улучшение настроения и фигуры: несколько преимуществ от сокращения потребления сахара

Диетолог Тихомирова назвала последствия отказа от сахара для организма

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Здоровье

Отказ от потребления сахара приносит позитивные результаты для здоровья, утверждает врач Елена Тихомирова специалист по терапии и диетологии. Среди продуктов, которые подразумеваются под "сахаром", — глюкоза, фруктоза и сахароза.

Диетолог Тихомирова назвала последствия отказа от сахара для организма
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Избавление от сахара приводит к повышению энергичности у человека, так как организм получает "топливо" из более сложных углеводов, таких как крупы, макароны и другие. Отказ от сахара также предотвращает резкие скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, что способствует улучшению настроения, когнитивных функций и снижению отечности.

По словам Тихомировой, если отказ от сахара совпадает с дефицитом калорий, это способствует снижению веса, что делает эту практику только полезной для организма.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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