Улучшение настроения и фигуры: несколько преимуществ от сокращения потребления сахара

Диетолог Тихомирова назвала последствия отказа от сахара для организма

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отказ от потребления сахара приносит позитивные результаты для здоровья, утверждает врач Елена Тихомирова специалист по терапии и диетологии. Среди продуктов, которые подразумеваются под "сахаром", — глюкоза, фруктоза и сахароза.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Избавление от сахара приводит к повышению энергичности у человека, так как организм получает "топливо" из более сложных углеводов, таких как крупы, макароны и другие. Отказ от сахара также предотвращает резкие скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, что способствует улучшению настроения, когнитивных функций и снижению отечности.

По словам Тихомировой, если отказ от сахара совпадает с дефицитом калорий, это способствует снижению веса, что делает эту практику только полезной для организма.