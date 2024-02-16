Это буквально высасывает из вас силы: немедленно поправьте свой рацион

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Врач Волкова заявила, что ограничение углеводов в рационе приводит к хронической усталости

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянная усталость — одна из частых причин, по которой люди обращаются к врачам. Это состояние, когда к концу дня человек чувствует себя усталым, часто встречается даже у тех, кто ощущает бодрость в первой половине дня. Врач Екатерина Волкова рекомендует обращать внимание на свою диету.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По словам специалиста, многие, стремящиеся к стройности, избегают потребления углеводов или постоянно ограничивают их в рационе. Однако важно употреблять сложные углеводы, такие как хлопья и цельнозерновой хлеб, в то время как употребление простых углеводов, например, булочек и сладостей, следует ограничивать.

Другой возможной причиной усталости, предупреждает Волкова, может быть дисфункция надпочечников и дефицит кортизола. Если усталость начинается утром, также стоит проверить уровень кортизола.

Вторым фактором может быть дефицит железа и анемия. Важно пройти общий анализ крови и измерить уровень ферритина. Волкова также подчеркивает важность сна не менее семи часов и рекомендует ложиться спать до 12 часов ночи.

Кроме того, часто усталость вызывается синдромом хронической усталости, который связан с вирусными заболеваниями. При этом могут наблюдаться небольшое повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов, а также боли в суставах и мышцах. В таких случаях рекомендуется сдать общий анализ крови (лейкоциты, лимфоциты, моноциты, СОЭ), Ig G и M к цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна-Барра, герпесу 6 типа и исключить гепатит С, В.