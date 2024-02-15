Чем опасна ветрянка для детей: проблемы с кожей - это мелочи

Врач-педиатр из медицинской компании "СберЗдоровье" Кристина Мулюкова отметила, что ветрянка способна поразить людей всех возрастов. Она разоблачила распространенные мифы о данном заболевании.
Передача возбудителя этого вирусного заболевания осуществляется как воздушно-капельным путем при контакте с инфицированным человеком, так и бытовым способом через общие предметы, такие как полотенца и посуда. Обычно симптомы появляются в течение 10-21 дня, а человек становится заразным за 48 часов до появления характерной сыпи в виде мелких пузырьков.
Врач подчеркнула, что нет необходимости преднамеренно заражать детей ветрянкой, чтобы они перенесли ее в раннем возрасте. Несмотря на то, что ветрянка обычно проходит легко у детей из-за особенностей их иммунитета, она может представлять серьёзную опасность для новорожденных, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Ветрянка может вызвать осложнения, такие как пневмония, менингит и сепсис, что может стать угрозой для жизни.
Кроме того, врач опровергла миф о том, что при ветрянке нельзя мыться. Рекомендуется принимать гигиенический душ один раз в день, чтобы снять зуд и предотвратить инфекцию в ранки. Также она отметила, что нет гарантии, что после перенесенной ветрянки невозможно заболеть ею снова, хотя это случается редко.
Люди с ослабленной иммунной системой, такие как те, у кого ВИЧ-инфекция или онкология, чаще всего страдают от этого заболевания. Вирус ветряной оспы остается неактивным в организме после выздоровления, но может активизироваться и вызвать появление опоясывающего лишая при ослаблении иммунитета.
Врач советует соблюдать гигиену рук, воздерживаться от прикосновения к лицу и использовать личные предметы гигиены, такие как зубная щетка, полотенце и столовые приборы. Лучшим способом предотвращения ветряной оспы остается вакцинация, которую рекомендуется проводить с 12 месяцев. Если взрослый человек хочет сделать прививку и не уверен, болел ли он этим заболеванием ранее, рекомендуется сдать анализ крови на наличие антител к ветрянке.
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