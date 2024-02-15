Эти виды рака бьют только по женщинам: какова специфика поражения?

Врачи назвали виды рака, от которых чаще всего страдают россиянки

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты сообщили об обычном типе рака среди женщин в России.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По статистике, женщины чаще сталкиваются с раком, чем мужчины. В 2022 году злокачественные опухоли были обнаружены у 624 тысяч россиян, из которых 341 тысяча — женщины, и 283 тысячи — мужчины. Самыми распространенными видами рака среди женщин являются рак груди, рак легких, рак кишечника, рак шейки матки, рак щитовидной железы, рак матки, а также другие формы заболевания.

Медики предупреждают, что чрезмерное потребление красного мяса (свинины, говядины, ягнятины, телятины, оленины) или обработанного мяса (сосисок, бекона, салями, ветчины, колбасы) увеличивает риск развития рака толстого кишечника.

Чтобы обезопасить себя, важно вести здоровый образ жизни, придерживаться здоровых привычек, проходить регулярные медицинские обследования, особенно после достижения 40-летнего возраста, и учитывать особенности наследственности.