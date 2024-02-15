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Разрушительная сила микропластика: угроза для экосистем и здоровья человека

Микропластик повреждает наши лёгкие?

2:46
Здоровье

С момента первоначального обнаружения микроскопических фрагментов и волокон пластика в морской среде исследователи также обнаружили микропластик в почве, отложениях, водоемах и живых организмах. Микропластик обнаружен в самых отдалённых участках планеты, включая полюса, глубокие моря и высокогорные регионы.

Микропластик повреждает наши лёгкие?
Фото: wikimedia. org by Effeietsanders is licensed under GNU Free Documentation License

Этот вид загрязнения представляет серьезную угрозу для экосистем и здоровья человека, о чем свидетельствуют несколько исследований, сообщающих о его токсичном воздействии на водных животных, особенно рыб и мелких ракообразных. Однако данные о присутствии микропластика в атмосфере и его потенциальном воздействии на здоровье человека пока недостаточны.

Микропластик может принимать форму шариков, фрагментов и волокон, причем наиболее распространены именно фрагменты и волокна. Предыдущие исследования указывают, что их размер может колебаться от 5 до 100 микрометров в диаметре. Частицы микропластика могут попадать в помещения и воздух из различных источников, таких как синтетические текстильные материалы, протекторы шин, мебель и мусорные свалки.

Более ранние исследования выявили механизмы токсичности более 50 видов пластиковых добавок. Оказалось, что многие из этих добавок увеличивают риск развития рака, воспаления и нейротоксичности. Однако воздействие большинства пластиковых добавок на здоровье до сих пор остаётся неясным.

Микропластик взаимодействует с клетками дыхательной системы человека благодаря своим уникальным физическим свойствам, таким как размер, форма, заряд и поверхностная текстура. Он также может повреждать клеточные мембраны и вызывать окислительный стресс.

Последние исследования подчеркивают необходимость биомониторинга и токсикологической оценки мельчайших микрочастиц и положительно заряжённых микрочастиц у человека. Исследователи выяснили, что дети и пожилые люди, которые проводят много времени внутри помещений, более уязвимы к воздействию микропластика. В свете широкого распространения микропластика внутри помещений, особенно в виде микроволокон, необходимы дальнейшие исследования для определения потенциальных последствий для здоровья.

Также требуются дополнительные исследования на людях для определения присутствия частиц микропластика в дыхательной системе и их последующей судьбы в организме. Использование передовых методов обнаружения может помочь выяснить, способен ли микропластик проникать через барьеры лёгких и достигать кровотока. Также необходимо более глубокое понимание того, как различные типы микропластика могут взаимодействовать между собой, усиливая токсичность для здоровья человека.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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