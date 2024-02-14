Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терапевт Иванова заявила, что жареная пища повышает риск рака, цирроза печени
Ученые объяснили, что 700 млн лет назад превратило Землю в гигантский снежок
В Балтийском море археологи нашли стену каменного века
Весна - оптимальный период для посадки
Диетолог Соломатина призывает правильно обрабатывать куриное мясо
Учёные выяснили, что собаки могут читать эмоции своих хозяев
Как приготовить японское лакомство "моти"
В Авдеевке ВС РФ, перевалив через "дорогу жизни", продолжили двигаться вперёд
Адвокат Калинов рассказал, почему Промес не будет наказан в России за контрабанду наркотиков
Онколог пречислил симптомы рака желудка

Онколог Абсалямов назвал боли, похудение и уплотнения в мягких тканях симптомами рака желудка

0:52
Здоровье

Врач-онколог, химиотерапевт, хирург клиники "Рассвет" Руслан Абсалямов рассказал о причинах возникновения рака желудка.

Онколог Абсалямов назвал боли, похудение и уплотнения в мягких тканях симптомами рака желудка
Фото: https://www.tugbayaprak.com/

Медик объяснил, что рак желудка нередко провоцирует бактерия helicobacter pylori. Это канцероген, вызывающий хронический гастрит.

Ранее онколог Руслан Басанов рассказал, что рак простаты на двух стадиях полностью излечим.

Онколог рассказал, какие симпотомы должны насторожить.

"Такие симптомы, как беспричинное похудение, выраженная общая слабость, стойкий болевой синдром, появление в мягких тканях увеличивающихся плотных образований, могут свидетельствовать уже о более продвинутой стадии", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Специалист порекомендовал при появлении симптомов несварения желудка обратиться за помощью к гастроэнтерологу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Михайленко Анатолий
Ведущий специалист
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
Специалист Братик Александр
Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Под Авдеевкой в Селидово ВСУ понесли большие потери, уничтожен вертолёт Ми-24 ВВСУ
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Главный советский космодром построили в Байконуре, потому что там степь широкая
Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты Любовь Степушова Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина Андрей Николаев
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Хочется мяса? Приготовьте "ленивый" вариант грузинского блюда "Чашушули"
В огороде можно растить не только овощи и фрукты, но и грибы. Рассказываем как
В огороде можно растить не только овощи и фрукты, но и грибы. Рассказываем как
Последние материалы
Терапевт Иванова заявила, что жареная пища повышает риск рака, цирроза печени
Ученые объяснили, что 700 млн лет назад превратило Землю в гигантский снежок
Онколог Абсалямов назвал боли, похудение и уплотнения в мягких тканях симптомами рака желудка
В Балтийском море археологи нашли стену каменного века
Весна - оптимальный период для посадки
Диетолог Соломатина призывает правильно обрабатывать куриное мясо
Учёные выяснили, что собаки могут читать эмоции своих хозяев
Как приготовить японское лакомство "моти"
В Авдеевке ВС РФ, перевалив через "дорогу жизни", продолжили двигаться вперёд
Адвокат Калинов рассказал, почему Промес не будет наказан в России за контрабанду наркотиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников