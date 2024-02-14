Онколог пречислил симптомы рака желудка

Онколог Абсалямов назвал боли, похудение и уплотнения в мягких тканях симптомами рака желудка

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог, химиотерапевт, хирург клиники "Рассвет" Руслан Абсалямов рассказал о причинах возникновения рака желудка.

Фото: https://www.tugbayaprak.com/

Медик объяснил, что рак желудка нередко провоцирует бактерия helicobacter pylori. Это канцероген, вызывающий хронический гастрит.

Ранее онколог Руслан Басанов рассказал, что рак простаты на двух стадиях полностью излечим.

Онколог рассказал, какие симпотомы должны насторожить.

"Такие симптомы, как беспричинное похудение, выраженная общая слабость, стойкий болевой синдром, появление в мягких тканях увеличивающихся плотных образований, могут свидетельствовать уже о более продвинутой стадии", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Специалист порекомендовал при появлении симптомов несварения желудка обратиться за помощью к гастроэнтерологу.