Движение и здоровье суставов: как избежать распространённых заблуждений

Уменьшение движения категорически не способствует сохранению здоровья суставов, это частая ошибка, подчеркнул врач-терапевт и доктор медицинских наук Кирилл Прощаев.
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По мнению специалиста, наоборот, движение играет ключевую роль в поддержании здоровья суставов.
Прощаев отметил, что некоторые пациенты ошибочно считают, что уменьшая активность, они помогают своим суставам. Однако, как отмечает специалист, количество внутрисуставной жидкости, которая играет важную роль в поддержании функциональности сустава, зависит от эффективности кровообращения в мелких сосудах.
"Без движения лишь один из пяти капилляров функционирует, тогда как при активном движении работают четыре или даже все пять", — подытожил врач.
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