Полезные факты о питье воды во время еды: ученые подтверждают безопасность

Врач Сухорукова рассказала о негативном влиянии воды во время еды

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы часто слышим от медицинских специалистов предупреждения о негативном влиянии питья во время еды. Один из основных аргументов противников этой практики заключается в том, что жидкость может разбавить желудочный сок, что, в свою очередь, может негативно отразиться на процессе пищеварения.

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Однако, как утверждает врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской Клиники Минздрава Московской области, эти опасения не имеют научного обоснования.

"Чтобы даже незначительно снизить кислотность, необходимо выпить значительное количество воды. Однако даже в этом случае не следует беспокоиться, так как организм способен регулировать этот процесс. Когда уровень кислотности в желудке падает, обкладочные клетки начинают синтезировать соляную кислоту, чтобы восстановить нормальный уровень pH. Это не влияет на процесс пищеварения", — пояснила врач.

Для подтверждения этого были проведены эксперименты с пациентами, ожидающими хирургическое вмешательство на желудке. Им давали выпить стакан воды перед операцией, после чего измеряли уровень кислотности желудочного содержимого. Результаты показали, что уровень кислотности у этих пациентов оставался в пределах нормы.

"Если присмотреться к составу желудочного сока и слюны, станет ясно, что основной компонент — вода. Поэтому ее наличие в желудке во время приема пищи считается нормальным. Механизм смешивания пищи с желудочным соком в организме был подробно описан в Британском медицинском журнале в 1991 году. Пища задерживается в желудке примерно на 4 часа для обработки ферментами и соляной кислотой, в то время как вода проходит сквозь него быстрее. Через 10-15 минут она уже попадает в кишечник для дальнейшего усвоения", — добавила врач.

Эффект питья других напитков, таких как чай, кофе, соки и компоты, аналогичен. Нет никаких доказательств того, что их употребление во время еды вредно. Это подтверждается результатами экспериментов, которые показывают, что уровень кислотности желудочного сока остается практически неизменным независимо от того, что было выпито во время еды.

"Поэтому можно сделать вывод: пить воду во время еды безопасно. Если ваш организм требует жидкости, не стесняйтесь пить. Если же нет желания, можно и не пить", — заключила Людмила Сухорукова.