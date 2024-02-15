От удовольствия до гормонов счастья: почему поцелуи так важны для нашего благополучия

Психолог Игонина заявила, что поцелуи снижают уровень стресса

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский психолог Екатерина Игонина заявила, что поцелуи между людьми способны благотворно воздействовать на их психическое и физическое состояние.

Фото: openverse "Kissing" by Scinern is licensed under CC BY 2.0.

По мнению эксперта, поцелуй с любимым человеком способен принести чувство радости, удовлетворения и доверия. Это может привести к уменьшению интенсивности негативных эмоций. Психолог подчеркнула, что все, что приносит удовольствие, способствует выработке гормонов счастья и радости, таких как дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин, которые благотворно влияют на психоэмоциональное состояние и помогают снизить уровень стресса.

Согласно уточнению, для ребенка важно видеть, как его родители проявляют нежность друг к другу, так как это создает ощущение безопасности. Однако важно учитывать, насколько интимны поцелуи взрослых.