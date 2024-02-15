Почему отказ от вскрытия после смерти может быть опасен: экспертное мнение

Судмедэксперт Баранников высказал недовольство идеей отказа от посмертного вскрытия

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отказ от проведения вскрытия после смерти может иметь негативные последствия, не только для покойного, заявил директор Научно-исследовательского центра судебной экспертизы в Москве и член Палаты судебных экспертов Леонид Баранников.

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По его мнению, необходимо учитывать обстоятельства смерти человека.

"Если смерть наступила от старости, нет признаков преступления, нет спорного завещания, и врач подтвердил естественную смерть, то проведение вскрытия может быть опущено", — прокомментировал Баранников.

Он отметил, что признаки преступности требуют обязательного вскрытия для точного определения причин смерти. Если человек заранее запретил вскрытие своего тела, ни медики, ни правоохранительные органы, ни родственники не смогут узнать причину его смерти из-за недоступности информации. Это также может препятствовать проведению важных научных исследований.