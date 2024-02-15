Вакцинация против рака: инновационный подход к лечению опухолей

Врач Черемушкин дал свой прогноз по сроку появления вакцины от рака

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский онколог Евгений Черемушкин выразил мнение о том, что вакцина в скором времени может стать дополнительным средством в борьбе с раком, однако создание такого препарата займет несколько лет.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По мнению эксперта, суть заключается в том, что в процессе вакцинации вводится антиген, который оказывает воздействие на иммунную систему человека, направленное на борьбу с опухолевыми клетками.

Обычно злокачественные опухоли разрушают внутренние органы и негативно влияют на иммунитет. Это приводит к тому, что организм не может контролировать рост клеток, подверженных мутации. Это является главной проблемой при использовании вакцин против рака. Однако отмечается, что в некоторых случаях этот метод уже успешно применяется.

Например, в США такой препарат используется для борьбы с опухолью головного мозга, хотя его применение пока остается экспериментальным.