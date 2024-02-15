Почки застудишь: врач-нефролог отвечает, реальность или вымысел

Нефролог Корсева рассказала, что суждение о простуженных почках это не миф

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт и нефролог из Санкт-Петербурга Екатерина Корсева опровергла распространенное мнение о возможности застудить почки. По ее словам, идея о том, что можно застудить почки, промокнув ноги или долго находясь на холоде, скорее всего является мифом. Она подчеркнула, что хотя важно одеваться соответственно погоде, вероятность застудить именно почки из-за короткой одежды невелика.

Фото: openverse.org by SEM is licensed under CC BY 4.0.

Специалист объяснила, что длительное пребывание на холоде или прогулки при низких температурах в легкой одежде могут привести к общему переохлаждению, активируя другие механизмы, которые могут повлиять на здоровье мочеполовой системы.

Она также подчеркнула, что переохлаждение обычно начинается с ног, что может привести к ослаблению иммунной защиты организма и росту патогенной микрофлоры, которая обычно находится в теле, но поддерживается защитными функциями иммунитета.

Кроме того, постоянное переохлаждение может спровоцировать обострение хронических вирусных инфекций, что делает важным предотвращение переохлаждения для общего здоровья. Таким образом, застудить почки напрямую достаточно сложно, но переохлаждение может создать благоприятную среду для развития инфекций мочеполовой системы, что в свою очередь может привести к неприятным осложнениям.