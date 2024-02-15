Как любимым лакомством избежать риска простаты: это можно купить в любом ларьке!

Кардиолог Гандельман рассказал, что употребление шаурмы исключит рак простаты

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению кардиолога Германа Гандельмана и иммунолога Андрея Продеуса, употребление шаурмы может снизить вероятность возникновения рака простаты, сердечных приступов, инсультов и диабета.

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В ходе программы "Жить здорово!" на Первом канале они пояснили, что компоненты этого блюда обладают множеством полезных свойств. Гандельман указал, что томатная паста, используемая при приготовлении шаурмы, содержит ликопин, который способствует предотвращению рака простаты. Следовательно, мужчины, регулярно потребляющие шаурму, имеют меньший риск заболеть этим заболеванием.

Эксперт также подчеркнул, что томатная паста помогает снизить риск сердечного приступа и инсульта. Марганец, содержащийся в лаваше шаурмы, может предотвратить развитие диабета. По словам Андрея Продеуса, калорийность шаурмы составляет всего 170 калорий на 100 граммов при условии умеренного использования соуса, что является приемлемым для этого типа продукта.