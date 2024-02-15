Раскрытие тайн болезни Альцгеймера: как распознать начальные симптомы

Основные признаки болезни Альцгеймера были определены старшим преподавателем кафедры хирургических болезней университета "Синергия" и кандидатом медицинских наук в области неврологии Александрой Москвичёвой.
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По словам эксперта, в начальной стадии заболевания человек начинает испытывать проблемы с запоминанием информации, особенно в отношении эмоционально несущественных событий и содержания прочитанных книг. Этот этап, по ее словам, может длиться около пяти лет и вызывает беспокойство у пациентов.
Далее, по мнению специалиста, развивается синдром деменции, проявляющийся трудностями в усвоении новой информации, проблемами с ориентацией в пространстве и времени, а также затруднениями с речью.
При дальнейшем прогрессировании заболевания человек становится подозрительным и склонным к конфликтам, начинает скрывать вещи, может бесцельно перемещаться из одного угла в другой или покидать дом.
"На более поздних стадиях часто наблюдаются вспышки речевой или физической агрессии, неопрятность, изменения в пищевом поведении, самоповреждение и даже зрительные галлюцинации. Пациент полностью зависит от окружающих, испытывает трудности с одеванием и использованием обычных предметов домашнего обихода", — заключила невролог.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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