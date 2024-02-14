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Инфаркт, рак, цирроз: к чему приводит употребление жареной пищи?

Терапевт Иванова заявила, что жареная пища повышает риск рака, цирроза печени

0:41
Здоровье

Терапевт Виктория Иванова предостерегла о возможных рисках для здоровья, связанных с потреблением жареной пищи.

Терапевт Иванова заявила, что жареная пища повышает риск рака, цирроза печени
Фото: wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Эксперт пояснила, что масло, используемое для жарки, содержит в себе вредные жиры, которые могут негативно сказаться на здоровье. Их избыточное потребление может быть связано с увеличением риска развития рака, сахарного диабета, атеросклероза, цирроза печени, инсульта и инфаркта.

"Вредные компоненты проникают в клетки, накапливаются и вызывают их разрушение. Чем темнее и плотнее корочка на обжаренных продуктах, таких как стейки или картофель, тем сильнее их канцерогенные свойства", — отметила Иванова.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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