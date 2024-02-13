Поможет прививка: в Карелии увеличилось число заболевших туляремией

Глава Минздрава Карелии Охлопков посоветовал местным жителям прививаться от туляремии

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков обратил внимание на увеличение числа случаев заболевания туляремией в регионе и предложил решение в виде прививки для профилактики этой серьезной инфекции.

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Туляремия — инфекционное заболевание, передающееся различными способами, включая укусы инфицированных кровососущих насекомых, контакт с больными животными и их тушками, а также через пищу и воду, загрязненные возбудителем заболевания.

Риск заражения высок на территориях нескольких районов Карелии, а также в городе Петрозаводске. Места, где вероятность заражения повышена, включают Сортавальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Суоярвский районы, сообщает karelinform.ru.

Вакцина против туляремии доступна в медицинских учреждениях региона и рекомендуется для определенных категорий населения. Этот список включает людей, занятых в сельском хозяйстве, строительстве, гидромелиорации, работах по выемке и перемещению грунта, заготовительных и промысловых работ, геологических и изыскательных работ, а также работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.

Охлопков подчеркивает важность прививки для защиты от туляремии и обращает внимание на ее доступность в медицинских учреждениях региона.