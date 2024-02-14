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Коварный рак подкрался незаметно: какие анализы не помогут обнаружить страшную патологию

Онколог Исакова заявила, что анализ на онкомаркеры не помогут выявить рак

0:46
Здоровье

Врач-онколог из медицинской компании "СберЗдоровье" Суна Исакова высказала свою точку зрения на самостоятельное проведение анализов на онкомаркеры, утверждая, что это не обязательно.

Онколог Исакова заявила, что анализ на онкомаркеры не помогут выявить рак
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Она подчеркнула, что уровень онкомаркеров иногда может быть повышен даже при отсутствии онкологических заболеваний, а иногда оставаться в норме даже при наличии рака в продвинутой стадии.

Специалист отметила, что проведение таких анализов рекомендуется только по назначению врача. Онкомаркеры необходимы для мониторинга новообразований, а не для их обнаружения.

Следует сделать исключение только для простатспецифического антигена-онкомаркера, который действительно помогает в раннем выявлении рака простаты, заключила онколог.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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