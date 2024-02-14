Коварный рак подкрался незаметно: какие анализы не помогут обнаружить страшную патологию

Врач-онколог из медицинской компании "СберЗдоровье" Суна Исакова высказала свою точку зрения на самостоятельное проведение анализов на онкомаркеры, утверждая, что это не обязательно.
Она подчеркнула, что уровень онкомаркеров иногда может быть повышен даже при отсутствии онкологических заболеваний, а иногда оставаться в норме даже при наличии рака в продвинутой стадии.
Специалист отметила, что проведение таких анализов рекомендуется только по назначению врача. Онкомаркеры необходимы для мониторинга новообразований, а не для их обнаружения.
Следует сделать исключение только для простатспецифического антигена-онкомаркера, который действительно помогает в раннем выявлении рака простаты, заключила онколог.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.