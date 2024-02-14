Коварный рак подкрался незаметно: какие анализы не помогут обнаружить страшную патологию

Онколог Исакова заявила, что анализ на онкомаркеры не помогут выявить рак

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог из медицинской компании "СберЗдоровье" Суна Исакова высказала свою точку зрения на самостоятельное проведение анализов на онкомаркеры, утверждая, что это не обязательно.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Она подчеркнула, что уровень онкомаркеров иногда может быть повышен даже при отсутствии онкологических заболеваний, а иногда оставаться в норме даже при наличии рака в продвинутой стадии.

Специалист отметила, что проведение таких анализов рекомендуется только по назначению врача. Онкомаркеры необходимы для мониторинга новообразований, а не для их обнаружения.

Следует сделать исключение только для простатспецифического антигена-онкомаркера, который действительно помогает в раннем выявлении рака простаты, заключила онколог.