Всеми любимая поза опасна и сведёт в могилу: почему нельзя сидеть вот так?

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Хирург Ващук рассказал, почему нельзя сидеть, закинув ногу на ногу

1:26
Здоровье

О вредной привычке многих людей — сидеть с одной ногой закинутой на другую, что негативно сказывается не только на осанке, но и на здоровье в целом - рассказал сосудистый хирург из России Дмитрий Ващук.

Хирург Ващук рассказал, почему нельзя сидеть, закинув ногу на ногу
Фото: Unsplash by Andrew Branch is licensed under public domain

По мнению специалиста, когда человек сидит в позе "нога на ногу", тазовая ось смещается, что может привести к серьёзным проблемам со спиной.

"Длительное пребывание в таком положении приводит к искривлению позвоночника и сильному напряжению мышц спины. Неправильная осанка оказывает давление на межпозвонковые диски, способствуя их износу. Сутулость, наклон головы, перекладывание ноги на ногу — всё это увеличивает риск развития ортопедических заболеваний", — пояснил врач.

Стоит отметить, что при такой позе сосуды ног подвергаются пережатию. Под коленом проходит большая вена, отвечающая за отток крови. Если эта вена пережата, возникает искусственный застой крови, что может привести к варикозу и тромбозу.

Подобные проблемы могут возникнуть даже при скрещивании ног под столом. Поэтому важно следить за положением ног. Скрещивание ног постоянно и бездумно может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Основными способами улучшения кровообращения и профилактики варикоза врач называет ходьбу, ношение компрессионных чулков, плавание, скандинавскую ходьбу и умеренные занятия в фитнес-центре.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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