Рак уже легко лечится: с какими стадиями может быстро справиться современная медицина?

Эффективное лечение рака предстательной железы (РПЖ) тесно связано с этапом, на котором происходит его обнаружение, утверждает врач-онколог Руслан Басанов.
По мнению специалиста, для мужчин крайне важно регулярно проходить осмотры у врача-уролога, чтобы своевременно выявить опухоль и выбрать наиболее подходящий метод лечения.
Отмечается, что при РПЖ не всегда первоочередным вариантом является операция. Иногда эта патология прогрессирует медленно.
"В случае, если опухоль не проявляет агрессивности и не растет быстрыми темпами, врач может рекомендовать пациенту гормональную терапию", — подытожил онколог.
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