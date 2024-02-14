Рак уже легко лечится: с какими стадиями может быстро справиться современная медицина?

Онколог Басанов рассказал, что рак простаты на двух стадиях полностью излечим

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эффективное лечение рака предстательной железы (РПЖ) тесно связано с этапом, на котором происходит его обнаружение, утверждает врач-онколог Руслан Басанов.

Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По мнению специалиста, для мужчин крайне важно регулярно проходить осмотры у врача-уролога, чтобы своевременно выявить опухоль и выбрать наиболее подходящий метод лечения.

Отмечается, что при РПЖ не всегда первоочередным вариантом является операция. Иногда эта патология прогрессирует медленно.

"В случае, если опухоль не проявляет агрессивности и не растет быстрыми темпами, врач может рекомендовать пациенту гормональную терапию", — подытожил онколог.