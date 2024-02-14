Российский врач-нутрициолог и диетолог Людмила Фролова отмечает, что для поддержания когнитивных функций головного мозга особенно полезны определенные продукты. Она рекомендует включать в рацион жирную рыбу высокого качества, так как она содержит обильное количество Омега-3.
Эти жирные кислоты способствуют активности нейронов и обогащают мозг полезными питательными веществами. Рыба также богата витаминами, минералами и микроэлементами, а также витамином D и йодом. Фролова подчеркивает, что для получения максимальной пользы стоит отдавать предпочтение морской рыбе.
Один из отличных вариантов, по ее мнению, — мойва. Этот вид рыбы отличается недолгой жизнью и небольшими размерами, что означает, что в ней нет накопления вредных веществ. Специалист советует сочетать рыбу с полезными гарнирами и овощами для достижения наилучшего эффекта.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.