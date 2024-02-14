Пенсионерская диета: как сохранить острым ум в старости

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Нутрициолог Фролова назвал рыбу обязательным продуктом для пожилых

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Здоровье

Российский врач-нутрициолог и диетолог Людмила Фролова отмечает, что для поддержания когнитивных функций головного мозга особенно полезны определенные продукты. Она рекомендует включать в рацион жирную рыбу высокого качества, так как она содержит обильное количество Омега-3.

Нутрициолог Фролова назвал рыбу обязательным продуктом для пожилых
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Эти жирные кислоты способствуют активности нейронов и обогащают мозг полезными питательными веществами. Рыба также богата витаминами, минералами и микроэлементами, а также витамином D и йодом. Фролова подчеркивает, что для получения максимальной пользы стоит отдавать предпочтение морской рыбе.

Один из отличных вариантов, по ее мнению, — мойва. Этот вид рыбы отличается недолгой жизнью и небольшими размерами, что означает, что в ней нет накопления вредных веществ. Специалист советует сочетать рыбу с полезными гарнирами и овощами для достижения наилучшего эффекта.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бесаев Роман
Проводит диагностику и лечение головных болей, головокружений, невралгий, неврозов, остеохондроза, склероза, эпилепсии, межпозвоночных грыж, атеросклероза, вегето-сосудистой дистонии и других заболеваний нервной системы
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