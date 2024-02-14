Рассадник раковых клеток: уберите эти продукты со своего стола

Врач Гадзиян назвал продукты, которые являются двумя источниками рака в еде

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный врач-онколог Марк Гадзиян выразил беспокойство относительно воздействия некоторых распространенных продуктов на увеличение риска развития рака.

Фото: wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

В результате проведенных исследований он пришел к выводу, что ежедневное потребление определенных популярных продуктов может на самом деле способствовать развитию раковых клеток. По его мнению, многие из этих продуктов содержат скрытые трансжиры и сахара, что оказывает негативное воздействие на организм человека. По словам Гадзияна, большинство людей не осознают риски, связанные с таким рационом.

Марк Гадзиян особенно выделил необходимость обращать внимание на магазинные соусы, такие как майонез и кетчуп. Он подчеркнул, что даже небольшое количество этих продуктов может аннулировать все полезные свойства овощных салатов из-за их содержания вредных сахаров и консервантов. Кроме того, эксперт предупреждает от употребления дешевого маргарина, содержащего химические добавки.

Врач подчеркнул, что эти факторы не только увеличивают риск развития раковых заболеваний, но и негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Эти результаты указывают на серьезный потенциальный источник угрозы для здоровья, который часто присутствует в продуктах, которые регулярно употребляются людьми.