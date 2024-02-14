Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розовые блинчики на молоке: чудесный завтрак на День всех влюблённых
Истории счастливых спортивных семей из России
Выращиваем грибы из семян на дачном участке
Какие нарушения в 2024 году грозят лишением водительских прав
В Роскосмосе сообщили о падении грузового корабля "Прогресс МС-24"
Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше разочаровалась седьмой позицией в индивидуальной гонке на ЧМ в Нове-Место
Диетолог Аплетаева заявила, что в день можно съедать максимум по два-три ломтика хлеба
Как успешно вырастить крыжовник и получать хорошие урожаи
OneTwoTrip: Краснодарский край занимает лидирующую позицию среди направлений у российских туристов
Вам не поверят весы: названы каши, которые помогут молниеносно сбросить лишние килограммы

Врачи назвала каши, которые помогут быстро похудеть

1:03
Здоровье

Правильное питание играет важную роль в поддержании здорового образа жизни. Медицинские эксперты высказали рекомендации относительно блюд, способствующих снижению веса.

Врачи назвала каши, которые помогут быстро похудеть
Фото: wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Каши, такие как овсяная, гречневая и перловая, рекомендуются специалистами по питанию в качестве идеального выбора для завтрака при стремлении к уменьшению веса. Они обеспечивают долгое чувство насыщения и богаты питательными веществами. Для повышения питательной ценности можно добавлять свежие фрукты или орехи.

Гречневая каша способствует нормализации метаболизма и очищению организма от токсинов в процессе похудения, а перловая каша обогащена витаминами группы В и клетчаткой, улучшающей функцию кишечника.

Необходимо учитывать индивидуальное состояние здоровья и образ жизни перед внесением изменений в рацион, поэтому рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом или диетологом. Здоровое снижение веса должно быть постепенным и сбалансированным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Под Авдеевкой в Селидово большие потери ВСУ, уничтожен вертолёт Ми-24 ВВСУ Дмитрий Плотников Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
4 народных средства опытных хозяек для впечатляющего цветения орхидей дома
4 народных средства опытных хозяек для впечатляющего цветения орхидей дома
Последние материалы
OneTwoTrip: Краснодарский край занимает лидирующую позицию среди направлений у российских туристов
Чашушули — вкусное мясное блюдо грузинской кухни
Почему прогрев двигателя в мороз — это важно: разъяснение специалистов
В Авдеевке почти 20 процентов города попали под контроль армии России
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada
Снайперы дронов российского спецназа охотятся на боевиков ВСУ у Артёмовска
Психолог Вафин: бармены и массажисты чаще остальных сталкиваются с ревностью
В "ЖКХ Контроле" объяснили, как добиться перерасчёта при ошибках в счёте за ЖКУ
Климатологи предложили накрыть Землю зонтиком от Солнца
Диетолог Бобровский рассказал, что пенсионерам необходимо выпивать до 500 мл кефира в день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников