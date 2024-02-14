Названа безопасная доза хлеба в день: врач-диетолог призывает не перебарщивать

Диетолог Аплетаева заявила, что в день можно съедать максимум по два-три ломтика хлеба

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям без медицинских противопоказаний разрешается употреблять от 2 до 3 кусков хлеба в день, по словам диетолога Марины Аплетаевой.

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Белый хлеб, изготовленный из очищенной муки, не рекомендуется для людей с избыточным весом или сахарным диабетом из-за своего высокого содержания быстрых углеводов. Зерновой хлеб, напротив, практически лишен подобных противопоказаний и может быть включен в ежедневное питание для тех, кто страдает от указанных заболеваний.

"Это действительно ценный продукт, если он изготовлен качественно," — подчеркивает специалист.

Зерновой хлеб содержит растворимые пищевые волокна, которые способствуют активности желудочно-кишечного тракта. Тем не менее, в exсессе потребление зерновой выпечки может нанести вред.

"При заболеваниях желудочно-кишечного тракта не рекомендуется употребление ржаного хлеба," — уточняет Марина Аплетаева.