Больше никаких болезней: пациенты в России получат доступ к инновационным лекарствам без судов

Всероссийский союз пациентов предложил новую систему обеспечения взрослых инновационными лекарствами

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всероссийский союз пациентов предложил правительству создать новую структуру для обеспечения взрослых пациентов инновационными лекарствами, аналогичную государственному фонду "Круг добра" для детей.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Это предложение направлено на решение проблемы доступности лекарств для пациентов с редкими заболеваниями после того, как они вырастают из детского возраста. Об этом сообщает Известия.

В рамках предложенной дорожной карты ВСП также предлагает интегрировать современные препараты в программу государственных гарантий и предоставлять доступ к ним до их регистрации в России.

Минздрав обещает рассмотреть предложение, но отмечает снижение нагрузки с бюджетов регионов, которые уже должны обеспечивать таких пациентов.