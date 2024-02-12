Больше никаких болезней: пациенты в России получат доступ к инновационным лекарствам без судов

Всероссийский союз пациентов предложил правительству создать новую структуру для обеспечения взрослых пациентов инновационными лекарствами, аналогичную государственному фонду "Круг добра" для детей.
Это предложение направлено на решение проблемы доступности лекарств для пациентов с редкими заболеваниями после того, как они вырастают из детского возраста. Об этом сообщает Известия.
В рамках предложенной дорожной карты ВСП также предлагает интегрировать современные препараты в программу государственных гарантий и предоставлять доступ к ним до их регистрации в России.
Минздрав обещает рассмотреть предложение, но отмечает снижение нагрузки с бюджетов регионов, которые уже должны обеспечивать таких пациентов.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.