Больше никаких болезней: пациенты в России получат доступ к инновационным лекарствам без судов

Всероссийский союз пациентов предложил правительству создать новую структуру для обеспечения взрослых пациентов инновационными лекарствами, аналогичную государственному фонду "Круг добра" для детей.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.