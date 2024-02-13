Пришел вылечить кариес — получи рак: как распознать онкологию у стоматолога

Стоматолог Ивашенцева рассказала, когда врач может определить рак при осмотре полости рта

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог Ольга Ивашенцева поделилась информацией о признаках рака полости рта. Язвы и афты на слизистой оболочке рта могут свидетельствовать о возможном онкологическом заболевании. Также следует обращать внимание на наличие узлов и "выпячиваний" в полости рта.

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Специалист рекомендует обратиться к стоматологу при обнаружении указанных симптомов. Онкологические заболевания могут возникать из-за длительных травм и воздействия различных факторов, таких как курение или употребление горячих напитков.

Пациентам следует обращаться к врачу при обнаружении выпуклых образований, узлов или долго не заживающих язв, и воздерживаться от самолечения.