Вес постоянно скачет: будьте осторожны, это может быть признаком страшного заболевания

Российский онколог Владислав Евсеев отмечает, что не только пациенты, но и врачи могут пропустить начальные признаки развития рака в организме. Он подчёркивает важность осведомленности людей о неспецифичных симптомах рака и призывает не игнорировать их, чтобы своевременно обратиться за медицинской помощью.
По его словам, рак часто протекает скрыто и без явных симптомов, что приводит к запоздалому началу лечения и диагностики на поздних стадиях. Особое внимание следует уделять таким неспецифичным признакам, как непричинные изменения веса, необычная усталость и уплотнения под кожей. Увеличение лимфатических узлов также может быть признаком развивающегося онкологического заболевания.
Евсеев подчёркивает, что указанные признаки необязательно свидетельствуют о наличии раковых клеток в организме. Однако он рекомендует людям старше 40 лет регулярно обращаться к специалистам для прохождения онкоскрининга с целью ранней диагностики проблемы, которая может иметь серьёзные последствия.
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