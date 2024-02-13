Все хорошо, у вас рак: почему не стоит расслабляться при хорошем самочувствии

Онколог Магомедова заявил, что отсутствие боли не говорит о том, что нет рака

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ранние стадии рака часто протекают без явных симптомов, поэтому отсутствие боли не всегда означает отсутствие онкологического заболевания, подчеркнула российский онколог Хамис Магомедова.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Эксперт отмечает, что хотя рак сам по себе не передается, некоторые инфекции могут способствовать его развитию. Например, вирусы папилломы человека и Эпштейна являются факторами риска для рака шейки матки и лимфомы соответственно.

Подчеркивается, что генетическая предрасположенность играет небольшую роль в возникновении рака, в то время как возраст, пол и образ жизни могут увеличить риск заболевания.

"Употребление алкоголя увеличивает риск развития опухолей в полости рта, ЖКТ и мочевого пузыря. Кроме того, на появление рака влияют питание, ультрафиолетовое излучение и радиация", — добавила онколог.

Она отметила, что ранняя диагностика и начало лечения играют ключевую роль в исходе онкологического заболевания. Чем раньше рак обнаружен, тем успешнее его лечение. Поэтому регулярные профилактические осмотры на онкологию необходимы для всех.