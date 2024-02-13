Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители

Врач Еделев назвал продукты, в который добавляют клей

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня съедобный "мясной клей" используется не только для колбасы и ветчины. Он добавляется в йогурты, сыр, макароны и многие другие продукты для достижения необходимой текстуры. Часто производители не указывают его на упаковке, что остаётся незамеченным для потребителей. Опасности этого компонента рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

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Мясной клей, известный как трансглутаминаза, является распространённым ферментом, необходимым для жизненно важных процессов у людей, животных и растений. Он необходим для свертывания крови и обеспечивает прочность кожи и волос. Этот фермент образует прочные связи между аминокислотами L-глутамин и L-лизин, что стабилизирует структуру белка и делает его устойчивым к изменениям.

Трансглутаминаза широко используется в пищевой промышленности для улучшения текстуры и внешнего вида мяса, морепродуктов, а также для производства сыра, йогурта и некоторых хлебобулочных изделий. Он используется для склеивания кусков мяса, создания новых продуктов и улучшения их однородности. Однако, его использование вызывает опасения у врачей.

Исследования показывают, что мясной клей может имитировать тканевую трансглютаминазу, что может вызывать аллергические реакции у людей с глютеновой болезнью. Также он может увеличивать содержание трансаминазы, что может быть опасно для людей с неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Хантингтона и болезнь Паркинсона.

Кроме того, при использовании мясного клея на производстве могут образовываться карманы, в которых размножаются бактерии, что увеличивает риск заражения недоброкачественными продуктами.

Специалист рекомендует быть внимательными при выборе продуктов и обращать внимание на их состав. Однако, в некоторых странах, включая Россию, производители не обязаны указывать мясной клей в списке ингредиентов.

Несмотря на опасения, мясной клей широко используется в пищевой промышленности, особенно в ветчине, колбасе, сыре, йогурте и макаронах. Он также добавляется в некоторые растительные продукты вместо глютена и используется для создания молочно-растительных продуктов.