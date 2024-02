Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители

Сегодня съедобный "мясной клей" используется не только для колбасы и ветчины. Он добавляется в йогурты, сыр, макароны и многие другие продукты для достижения необходимой текстуры. Часто производители не указывают его на упаковке, что остаётся незамеченным для потребителей. Опасности этого компонента рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

