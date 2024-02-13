Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители

Сегодня съедобный "мясной клей" используется не только для колбасы и ветчины. Он добавляется в йогурты, сыр, макароны и многие другие продукты для достижения необходимой текстуры. Часто производители не указывают его на упаковке, что остаётся незамеченным для потребителей. Опасности этого компонента рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.
Мясной клей, известный как трансглутаминаза, является распространённым ферментом, необходимым для жизненно важных процессов у людей, животных и растений. Он необходим для свертывания крови и обеспечивает прочность кожи и волос. Этот фермент образует прочные связи между аминокислотами L-глутамин и L-лизин, что стабилизирует структуру белка и делает его устойчивым к изменениям.
Трансглутаминаза широко используется в пищевой промышленности для улучшения текстуры и внешнего вида мяса, морепродуктов, а также для производства сыра, йогурта и некоторых хлебобулочных изделий. Он используется для склеивания кусков мяса, создания новых продуктов и улучшения их однородности. Однако, его использование вызывает опасения у врачей.
Исследования показывают, что мясной клей может имитировать тканевую трансглютаминазу, что может вызывать аллергические реакции у людей с глютеновой болезнью. Также он может увеличивать содержание трансаминазы, что может быть опасно для людей с неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Хантингтона и болезнь Паркинсона.
Кроме того, при использовании мясного клея на производстве могут образовываться карманы, в которых размножаются бактерии, что увеличивает риск заражения недоброкачественными продуктами.
Специалист рекомендует быть внимательными при выборе продуктов и обращать внимание на их состав. Однако, в некоторых странах, включая Россию, производители не обязаны указывать мясной клей в списке ингредиентов.
Несмотря на опасения, мясной клей широко используется в пищевой промышленности, особенно в ветчине, колбасе, сыре, йогурте и макаронах. Он также добавляется в некоторые растительные продукты вместо глютена и используется для создания молочно-растительных продуктов.
Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.