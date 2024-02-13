Укрепить здоровье сосудов — просто: добавьте в свой рацион эти напитки

Диетолог Гинзбург назвал какао и зеленый чай напитками, которые защищают от тромбов и воспалений

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский диетолог Михаил Гинзбург выделил три различных напитка, способных помочь организму человека в борьбе со сгущением крови.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

По мнению специалиста, первым в списке напитков, поддерживающих здоровье сосудов и предотвращающих тромбозы, является листовой зеленый чай. В нем содержащиеся катехины не только улучшают текучесть крови, но и препятствуют ее сгущению и слипанию кровяных телец. Эти вещества также обладают противовоспалительным действием, что значительно снижает риск тромбозов.

Аналогичные свойства присущи натуральным какао-бобам. Напиток из них, широко известный как какао, также способствует предотвращению слипания элементов крови и обладает противовоспалительным эффектом. Еще одним эффективным напитком, предотвращающим тромбозы сосудов, является натуральный ягодный морс. Живые ягоды, богатые антиоксидантами, благотворно воздействуют на состояние сосудистых стенок и кровь в целом.

Уточняется, что в чай, какао и морс категорически не следует добавлять сахар, чтобы сохранить полезные свойства.