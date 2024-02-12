Море витаминов, железная нервная система: это далеко не все плюсы, которые преподнесет вам эта ягода

Диетолог Королева назвала землянику природным антибиотиком

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ягоды земляники, принадлежащие к семейству розовых и произрастающие из рода многолетних травянистых растений, представляют не только вкусное лакомство, но и действенный природный антибиотик, утверждает российский врач-диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Фото: wikimedia. org by Rodrigo.Argenton is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Специалист подчеркивает высокое содержание витамина C (аскорбиновая кислота и аскорбат) в землянике, что делает ее природным антибиотиком, особенно ценным во время заболеваний, особенно простуды. Помимо витамина C, эта ягода также богата магнием и витаминами группы В.

Отмечается, что магний играет важную роль в более чем 300 биохимических реакциях организма и помогает поддерживать нормальную работу нервной системы. Витамины группы В необходимы для кроветворения, передачи нервных импульсов, работы сердечно-сосудистой системы, а также для здоровья кожи, ногтей и волос.

Эксперт рекомендует употреблять землянику в свежем виде, хотя также утверждает, что замороженные ягоды можно употреблять в зимний период. При условии правильной шоковой заморозки с сохранением ценных свойств, они не теряют полезных качеств. Тем не менее, следует отметить, что употребление земляники крайне не рекомендуется при заболеваниях кишечника и при наличии аллергии.