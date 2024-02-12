Этот овощ успешно спасает от Альцгеймера и сохраняет печень. Разъясняют эксперты Роспотребнадзора

Роспотребнадзор советует добавить в свой рацион овощ, который известен в России уже многие годы. Он обладает обилием витаминов и способен помочь при простуде.
Репа, хотя она и не самый распространённый овощ, считается питательным и полезным корнеплодом. В ней содержатся антиоксиданты, фолиевая кислота, стерины, полисахариды, а также витамины B, C, PP и провитамин A. Кроме того, репа положительно влияет на сердечную функцию, предотвращая избыточное образование тромбоцитов и уменьшая артериальное давление.
Этот овощ также способствует работе печени и стимулирует выделение желчи, предотвращая образование камней в желчном пузыре и снижая уровень холестерина. Помимо этого, репа содержит лизоцим — вещество с антимикробными свойствами.
Особое внимание стоит обратить на листья репы, которые являются источником витамина К, который предотвращает развитие болезни Альцгеймера и способствует укреплению костей. Сок репы также используется для лечения кашля, болей в горле и восстановления голоса после его потери.
Тем не менее, Роспотребнадзор напоминает о важности ограничения потребления репы для тех, кто склонен к аллергическим реакциям, имеет повышенную чувствительность желудка, страдает от осложненных форм сахарного диабета или имеет другие медицинские противопоказания. Также не рекомендуется включать репу в рацион детям до двух лет.
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