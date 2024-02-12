Какие типы личности сталкиваются с пищевой зависимостью: ответ врача-диетолога

Диетолог Мосли заявил, что у импульсивных людей чаще наблюдается пищевая зависимость

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт по питанию из Великобритании Майкл Мосли отмечает, что наличие определенных наследственных факторов может предрасполагать людей к различным формам зависимости, включая пищевую. Эти факторы связаны с выделением дофамина — нейромедиатора, который играет ключевую роль в функционировании головного мозга.

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Мосли утверждает, что признаки склонности к зависимому поведению включают в себя импульсивный тип личности и постоянное стремление к получению вознаграждения.

Мосли разъясняет, что зависимость характеризуется недостатком контроля над потреблением или приемом чего-либо. Помимо наркотических веществ и алкоголя, существуют и "менее опасные" формы зависимости, такие как пищевая зависимость. Исследование ученых из Йельского университета подтвердило, что употребление продуктов с высоким содержанием жиров и углеводов, таких как шоколад, чипсы, фастфуд и печенье, может вызвать зависимость у определенных людей.

Вероятно, ежедневное потребление таких продуктов изменяет работу мозга. Признаками зависимого поведения являются импульсивность и стремление к получению удовольствия.

Мосли заключает, что склонность к зависимости в значительной степени определяется генетическими особенностями, воспитанием, личностными характеристиками и социальным окружением. В то же время, основой любой зависимости является увеличенный выброс дофамина, который происходит при выполнении определенных действий, вызывающих привыкание, и сопровождается приятными ощущениями, такими как вкусная еда, приятные запахи или общение с домашними животными.