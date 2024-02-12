Самый щепетильный прием пищи: как подобрать позиции на ужин

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Диетолог Егоренкова рассказала, что съесть на ужин, чтобы быстро уснуть и хорошо спать

2:41
Здоровье

Потребляемая пища в течение дня может значительно влиять на качество сна, особенно если речь идет о последнем приеме пищи.

Диетолог Егоренкова рассказала, что съесть на ужин, чтобы быстро уснуть и хорошо спать
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell is licensed under CC BY-SA 3.0

Как отметила кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог и руководитель лечебного отделения клиники "Ревиталь" Наталья Егоренкова, слишком поздний, слишком тяжелый или слишком калорийный ужин негативно сказывается на скорости засыпания и качестве ночного отдыха.

"Ночью все процессы в организме замедляются, чтобы мы могли восстановиться и избавиться от накопленных за день продуктов обмена. Если нагрузить пищеварительный тракт перевариванием пищи, отдыха не будет.

К тому же должным образом еда в этот период не переварится. Всё это может обернуться долгим засыпанием, частыми пробуждениями и даже кошмарными сновидениями", — пояснила Наталья Егоренкова.

Отказ от ужина также может оказать влияние на качество сна. По мнению эксперта, ощущение голода может увеличить уровень тревожности, что затруднит нормальное засыпание и повысит вероятность внезапного пробуждения с желанием поесть. Поэтому Наталья Егоренкова не рекомендует полностью отказываться от еды в вечернее время.

Оптимальное время для ужина, как рассказала кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог и руководитель сомнологической службы "Унисон" Елена Царёва, это два-три часа до планируемого сна. Это время позволяет организму замедлиться и подготовиться ко сну, исключив все факторы, которые могут помешать хорошему отдыху, сообщает "Абзац".

"Мы неспроста начинаем зевать, медленнее обрабатывать информацию, медленнее переваривать пищу. Повышение уровня мелатонина в крови способствует общему замедлению процессов в организме. И с точки зрения качества сна, и с точки зрения метаболических процессов, вечерний прием пищи позднее, чем за два-три часа до сна, нежелателен", — отметила Елена Царёва.

Время ужина зависит от индивидуального режима дня человека. Для тех, кто ложится спать в 21-22 часа, ужин в 18-19 часов является оптимальным, в то время как для тех, кто ложится спать в 23 часа и позже, ужин можно сделать не позднее 20-21 часа.

Наталья Егоренкова подчеркнула, что ужин должен быть легким и легкоусвояемым. Не стоит употреблять большое количество жиров в вечернее время, так как это может привести к чувству усталости и тяжести утром.

Что касается желания есть поздно вечером, то у доктора Царёвой есть объяснение. Это может быть вызвано стрессом, недостаточным питанием в течение дня или нарушением сна.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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