Самый щепетильный прием пищи: как подобрать позиции на ужин

Потребляемая пища в течение дня может значительно влиять на качество сна, особенно если речь идет о последнем приеме пищи.
Как отметила кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог и руководитель лечебного отделения клиники "Ревиталь" Наталья Егоренкова, слишком поздний, слишком тяжелый или слишком калорийный ужин негативно сказывается на скорости засыпания и качестве ночного отдыха.
"Ночью все процессы в организме замедляются, чтобы мы могли восстановиться и избавиться от накопленных за день продуктов обмена. Если нагрузить пищеварительный тракт перевариванием пищи, отдыха не будет.
К тому же должным образом еда в этот период не переварится. Всё это может обернуться долгим засыпанием, частыми пробуждениями и даже кошмарными сновидениями", — пояснила Наталья Егоренкова.
Отказ от ужина также может оказать влияние на качество сна. По мнению эксперта, ощущение голода может увеличить уровень тревожности, что затруднит нормальное засыпание и повысит вероятность внезапного пробуждения с желанием поесть. Поэтому Наталья Егоренкова не рекомендует полностью отказываться от еды в вечернее время.
Оптимальное время для ужина, как рассказала кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог и руководитель сомнологической службы "Унисон" Елена Царёва, это два-три часа до планируемого сна. Это время позволяет организму замедлиться и подготовиться ко сну, исключив все факторы, которые могут помешать хорошему отдыху, сообщает "Абзац".
"Мы неспроста начинаем зевать, медленнее обрабатывать информацию, медленнее переваривать пищу. Повышение уровня мелатонина в крови способствует общему замедлению процессов в организме. И с точки зрения качества сна, и с точки зрения метаболических процессов, вечерний прием пищи позднее, чем за два-три часа до сна, нежелателен", — отметила Елена Царёва.
Время ужина зависит от индивидуального режима дня человека. Для тех, кто ложится спать в 21-22 часа, ужин в 18-19 часов является оптимальным, в то время как для тех, кто ложится спать в 23 часа и позже, ужин можно сделать не позднее 20-21 часа.
Наталья Егоренкова подчеркнула, что ужин должен быть легким и легкоусвояемым. Не стоит употреблять большое количество жиров в вечернее время, так как это может привести к чувству усталости и тяжести утром.
Что касается желания есть поздно вечером, то у доктора Царёвой есть объяснение. Это может быть вызвано стрессом, недостаточным питанием в течение дня или нарушением сна.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.