Как сохранить свою голливудскую улыбку: забудьте о существовании этих продуктов

Врач-стоматолог Луиза Автандилян выделила шесть продуктов, которые негативно сказываются на здоровье зубов.
Специалист напомнила, что сахар способствует развитию кариеса, поэтому рекомендуется ограничить потребление сладостей и прополоскать рот после их употребления. То же самое следует делать после употребления газированных напитков.
Автандилян подчеркнула, что орехи и сухарики также вредны из-за своей твердой текстуры, которая может повредить зубную эмаль.
Чипсы и другие снеки, содержащие крахмал и сахар, также являются вредными.
"Более того, частицы углеводной пищи могут прилипать к поверхности зубов и задерживаться в зубодесневых бороздах, создавая идеальную среду для размножения бактерий, способствующих развитию кариеса", — подчеркнула стоматолог.
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