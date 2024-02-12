Вас будет ждать бурная ночь: просто накормите свою девушку этим...

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Врач Грегер заявил, что яблоки повышают либидо у женщин

1:19
Здоровье

По мнению врача Майкла Грегера из Великобритании, некоторые продукты могут способствовать улучшению сексуальной жизни у женщин. Он выделил четыре продукта, которые проявляют высокую эффективность в этом отношении.

Врач Грегер заявил, что яблоки повышают либидо у женщин
Фото: Openverse by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0

Темный шоколад, например, способен расширять сосуды и увеличивать кровоток. Увеличение кровотока, в свою очередь, положительно влияет на чувствительность эрогенных зон, что может благоприятно сказаться на сексуальной жизни женщины. Грегер также рекомендует употребление яблок. Известно, что их регулярное употребление может положительно сказываться на женском либидо. Кроме того, важно употреблять фрукты вместе с кожурой, так как они содержат в себе фитонутриенты, полезные для женского либидо.

Продукты на основе сои также могут способствовать увеличению либидо у женщин. Научные исследования показывают, что женщины в период менопаузы, употребляющие по чашке соевого молока ежедневно, испытывают повышенное сексуальное желание, отмечает доктор.

Также эффективны продукты с ароматами нероли (горького апельсина) и лаванды. Лаванда оказывает влияние на либидо, если женщины вдыхают ее аромат дважды в день по 20 минут. Вдыхание аромата нероли дважды в день по пять минут также способствует усилению сексуального желания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Алексеев Александр
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