Пресекаем ЗППП на корню: полезные советы врача-уролога Игоря Ревы

Уролог Рева объяснил, как диагностировать ЗППП на ранней стадии

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Раннее выявление и лечение ЗППП могут спасти жизнь и предотвратить множество осложнений. Врач-уролог Игорь Рева поделился информацией о признаках, диагностике и лечении ЗППП.

Фото: wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Согласно Реве, ключевое значение имеет внимательное отношение к собственному здоровью и знание потенциальных симптомов ЗППП. Хотя некоторые инфекции могут протекать бессимптомно, следует обратить внимание на такие признаки, как необычные выделения из половых органов, боль или жжение при мочеиспускании, язвы, сыпь или бугорки в области гениталий, а также другие аномалии.

Важно не стесняться обращаться к врачу и регулярно проходить медицинские осмотры, особенно при активной половой жизни. Рева отмечает, что стыд или социальные предрассудки не должны мешать получению медицинской помощи.

Для диагностики ЗППП врач рекомендует регулярные анализы, включая кровь, мочу и мазки. Он также подчеркивает важность обращения к специалисту при появлении даже слабых симптомов, таких как болезненные ощущения или выделения.

Помимо этого, Рева советует изучать информацию о ЗППП в интернете и обсуждать их с партнёрами. Обсуждение симптомов и истории половых контактов является важным шагом для здоровья обоих партнёров.

В качестве мер предосторожности врач рекомендует использовать презервативы, которые эффективно предотвращают передачу многих ЗППП. Также существует вакцинация против некоторых инфекций, например, ВПЧ, что помогает предотвратить заражение.

В случае подозрения на ЗППП необходимо немедленно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Рева подчеркивает важность строгого следования рекомендациям врача и завершения полного курса лечения.