Что за странный шум? Почему ребенок скрежет зубами по ночам

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Хирург Дахкильгов назвал основную причину скрежета зубов у детей по ночам

1:32
Здоровье

Хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов освещает причины зубного скрежетания у детей. Часто русские родители винят паразитов, особенно глистов, в этом явлении. Однако врач утверждает, что это далеко не так. Вначале Дахкильгов поясняет суть патологического скрежета зубами. Бруксизм — это неконтролируемое сжатие челюстей, вызванное излишним напряжением жевательных мышц, что приводит к скрипу и скрежету зубов.

Хирург Дахкильгов назвал основную причину скрежета зубов у детей по ночам
Фото: openverse by European Cyclists' Federation is licensed under CC BY 2.0.

Далее врач отмечает, что бруксизм является третьей по распространенности проблемой у детей после кариеса и пародонтита. Скрежет зубами может свидетельствовать о проблемах с зубно-челюстным аппаратом или нервной системой.

Основные периоды возникновения бруксизма у детей приходятся на два временных интервала: с года до пяти лет, когда происходит прорезывание молочных зубов, и с 13 до 18 лет, после появления постоянных зубов. Врач объясняет, что причины детского скрежета зубами до конца не изучены, но основная теория связана с нарушением работы нейронов ствола головного мозга, что приводит к патологической подвижности височно-нижнечелюстных суставов.

Недостаточно своевременное лечение бруксизма может привести к бессоннице, лунатизму, синдрому хронической усталости и частым мигреням. Если у ребенка наблюдаются симптомы бруксизма, следует обратиться к педиатру, который направит его к другим специалистам — неврологу, стоматологу, ЛОРу или гастроэнтерологу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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