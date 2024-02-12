Ключик к быстрому похудению найден: врачи сказали делать...

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Терапевт Серебрякова призвала есть из маленьких тарелок для успешного контроля веса

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Здоровье

Информация из новостного источника показывает, что следить за объемом потребляемой пищи играет ключевую роль в поддержании здорового веса.

Терапевт Серебрякова призвала есть из маленьких тарелок для успешного контроля веса
Фото: wikimedia. org by pauk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Врачи рекомендуют использовать тарелки с меньшим диаметром, чтобы предотвратить возможность переедания.

"Контроль веса играет значительную роль в поддержании здорового образа жизни. Для контроля веса важно следить за количеством приемов пищи и использовать тарелки с меньшим диаметром", — сказала врач-терапевт Оксана Серебрякова.

Избыточный вес является фактором риска для развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и может способствовать появлению определенных видов рака. Врач также напомнила о значении правильного питания и регулярной физической активности для поддержания здорового образа жизни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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