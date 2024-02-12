Наука о шоколаде: как понять, что перед вами "хороший" шоколад, который не будет стыдно съесть

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Специалист Беляева рассказала, каким должен быть состав "правильного" шоколада

1:57
Здоровье

Преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) и руководитель научно-образовательного и технологического центра "Шеф-кондитер" Инга Беляева, разъяснила, каким должен быть состав шоколада.

Специалист Беляева рассказала, каким должен быть состав "правильного" шоколада
Фото: openverse.org by Dick Thomas Johnson is licensed under CC BY 2.0.

Она отметила, что основным компонентом в составе шоколада является масло какао, содержащее алкалоиды кофеина и теобромина, которые являются природными стимуляторами. Эти компоненты объясняют тонизирующее действие шоколада на организм человека, способствуют снятию усталости, придают бодрость и поднимают настроение за счёт содержания магния, который является настоящим источником радости.

Кроме того, в шоколаде содержатся и другие важные микроэлементы: кальций, фосфор, железо, натрий, а также витамины В1, В2 и РР.

Беляева также подчеркнула, что шоколад способствует улучшению работы мозга. Однако она уточнила, что шоколадом может называться только продукт, содержащий не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.

Согласно словам эксперта, в связи с ростом интереса потребителя к продуктам, соответствующим категории правильного питания, производители шоколадной продукции вынуждены расширять ассортиментный ряд и корректировать состав шоколада путём обогащения его белками, минеральными веществами и витаминами, а также заменой сахара на низкокалорийные подсластители.

Она отметила, что в настоящее время на рынке шоколадных изделий представлена продукция с добавлением растительных и животных добавок, обогащающих шоколад необходимыми компонентами, такими как белки, пробиотики и пищевые волокна.

"Разнообразные добавки позволяют снизить калорийность продукции, добавив в шоколад необходимые белковые, витаминные и минеральные компоненты", - заключила эксперт.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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