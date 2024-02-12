Существует ли идеальный пульс? Врачи ответили, что считать нормой, а когда бежать сломя голову к врачу

Врачи заявили, что идеального показателя пульса не существует

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Идеальный средний показатель пульса не существует, поскольку каждый организм уникален. Врачи отмечают, что сердце бьется по-разному даже у мужчин и женщин. Обычно в состоянии покоя у взрослого человека пульс составляет 60-90 ударов в минуту, при этом у женщин он чуть выше, чем у мужчин.

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Также пульс меняется с возрастом: у детей первого года жизни показатель нормы составляет 110-140 ударов в минуту, так как у маленьких организмов сердечный ритм более интенсивный. Однако такие показатели являются индивидуальными и зависят от физиологических особенностей каждого организма.

Пульс также может изменяться в течение дня. Врачи объясняют, что отклонения пульса как в сторону урезания, так и увеличения являются нормой у здоровых людей.

Например, во время сна пульс может замедляться, а при наличии эмоциональной или физической нагрузки, а также после приема кофе или тяжелой пищи, он может учащаться.

Важно обращать внимание на такие изменения и обратиться к врачу, если пульс стабильно отклоняется от нормы или сопровождается другими симптомами. Учитывая индивидуальные особенности каждого человека, правильное определение нормального пульса и осведомленность о возможных изменениях могут помочь в поддержании здоровья сердца.